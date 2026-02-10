Снег и метель в 14 областях Казахстана: предупреждение КазАвтоЖол
Сегодня, 09:56
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:56Сегодня, 09:56
171
Нацкомпания "КазАвтоЖол" обратилась к водителям с просьбой учитывать ухудшение погодных условий на дорогах, передает BAQ.KZ.
В компании отметили, что 10 февраля 2026 года в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Павлодарской и Костанайской областях, а также в областях Жетысу, Абай и Улытау местами ожидаются снег и метель.
В связи с этим, автолюбителей просять строго соблюдать скоростной режим правила безопасности.
Самое читаемое
- Назначены прокуроры Астаны и Шымкента
- С 1 июля электросамокаты в Казахстане признаются транспортом: в Алматы прошли обсуждения
- В Алматы продолжается развитие радиальных магистралей с выходом на БАКАД
- Команда казахстанского спецназа лидирует в соревнованиях UAE SWAT Challenge
- Казахстан вошёл в пятёрку стран с самыми щедрыми призовыми за медали ОИ-2026