Нацкомпания "КазАвтоЖол" обратилась к водителям с просьбой учитывать ухудшение погодных условий на дорогах, передает BAQ.KZ.

В компании отметили, что 10 февраля 2026 года в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Павлодарской и Костанайской областях, а также в областях Жетысу, Абай и Улытау местами ожидаются снег и метель.

В связи с этим, автолюбителей просять строго соблюдать скоростной режим правила безопасности.