РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на 2 января, передает BAQ.KZ.

В Астане переменная облачность, снег, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -15...-17°C, днём -7...-9°C.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура ночью 0...-2°C, днём +2...+4°C..

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°C, днём +7...+9°C.

В Актау переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°C, днём 0...+2°C.

В Актобе облачно, снег, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10...-12°C, днём -7...-9°C.

В Атырау облачно, снег, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9°C, днём -5…-7°C.

В Жезказгане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11°C, днём -3…-5°C.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 5-8 м/с. Температура воздуха ночью -12...-14°C, днём -4...-6°C.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днём -8...-10°C.

В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°C, днём +1…+3°C.

В Костанае облачно, снег, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днём -3…-5°C.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5°C, днём +1…+3°C.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -14...-16°C, днём -9...-11°C.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9°C, днём -5...-7°C.

В Семее облачно, без осадков, ветер 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -16...-18°C, днём -9...-11°C.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°C, днём 0…+2°C.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3°C, днём +6...+8°C.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°C, днём +6...+8°C.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -13...-15°C, днём -8...-10°C.

В Усть-Каменогорске облачно, без осадков, ветер 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10°C, днём -5...-7°C.