"Казгидромет" распространило штормовые предупреждения сразу для большинства регионов Казахстана, передает BAQ.KZ. 16 декабря страну накроют снегопады, метели, гололёд, туман и сильный ветер. В Астане ожидаются снег и метель, на дорогах — гололедица. Скорость юго-западного ветра достигнет 20 м/с, порывы — до 25 м//с. В Алматы ночью и утром прогнозируются туман и гололёд, аналогичная ситуация ожидается и в Шымкенте, где к концу дня возможен гололёд и ухудшение видимости.

Сильные метели и снег ожидаются в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях. В ряде регионов порывы ветра будут достигать 23–28 м/с, что может осложнить движение на трассах.

В горных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и Жетісуской областей прогнозируются снег, низовая метель, туман и гололёд. Аналогичные погодные условия ожидаются и в области Ұлытау и Абай.

На западе страны — в Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях — ожидаются туман, местами гололёд и снег. Метеорологи и экстренные службы призывают водителей и пешеходов быть предельно осторожными, по возможности отказаться от дальних поездок и следить за официальными сообщениями о состоянии дорог и погоде.