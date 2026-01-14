Снег, мороз и круглосуточная уборка: как Астана справляется с зимней стихией
За прошедшую ночь из столицы на снежные полигоны вывезено около 70 тысяч кубометров снега 4 502 рейсами большегрузов, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
Несмотря на резкое похолодание, которое пришло на смену обильным снегопадам, коммунальные службы столицы продолжают работать в круглосуточном режиме без перерывов.
С утра 14 января в снегоуборочных работах задействованы более 3 000 дорожных рабочих и около 1 900 единиц спецтехники. Всего с начала зимнего периода из города на снежные полигоны вывезли более 2,4 млн кубометров снега 187 120 рейсами большегрузов.
– В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого уборка проводится на участках со средней интенсивностью движения — во дворах, на площадях, тротуарах и остановках. Для безопасного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпаются технической солью. Эти работы также ведутся круглосуточно, – сообщили в акимате Астаны.
