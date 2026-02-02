2 февраля 2026 года на республиканских автодорогах в ряде регионов Казахстана ожидается ухудшение погодных условий, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили дорожные службы, в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Костанайской областях, а также в областях Абай и Улытау местами прогнозируется снег.

В связи с этим автомобилистов просят заранее планировать поездки и соблюдать повышенные меры предосторожности.

Водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость с учетом видимости и состояния дорожного покрытия, держать дистанцию и избегать резких маневров, а также строго соблюдать Правила дорожного движения и требования личной безопасности.

Актуальную информацию о дорожной обстановке и возможных ограничениях движения можно уточнить круглосуточно по номеру колл-центра 1403.