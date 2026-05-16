Снорклинг главы у военного мемориала вызвал волну критики
Глава ФБР Кэш Патель оказался в центре скандала после закрытого снорклинга возле затонувшего линкора в Перл-Харборе.
Как сообщает Associated Press, во время поездки на Гавайи прошлым летом Патель официально проводил рабочие встречи в Гонолулу, однако о морской экскурсии ФБР не сообщало.
USS Arizona считается военным захоронением. После атаки Японии на Перл-Харбор в 1941 году внутри корабля остаются тела более 900 американских военных. Снорклинг и дайвинг возле линкора запрещены.
Военно-морские силы США подтвердили факт экскурсии, но не уточнили, кто ее организовал. В ФБР ситуацию пока не комментируют.
Ветераны ВМС США раскритиковали произошедшее. Один из них заявил, что плавание у USS Arizona – это "мальчишник в церкви", подчеркнув, что Перл-Харбор для американцев остается священным местом памяти.
