В Казахстане пересмотрен порядок налогообложения единовременных пенсионных выплат (ЕПВ), использованных для улучшения жилищных условий или лечения, передаёт BAQ.KZ.

Теперь вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), относящиеся к социально уязвимым категориям, смогут вернуть уплаченный индивидуальный подоходный налог (ИПН).

Ранее при получении ЕПВ из пенсионных накоплений ИПН удерживался в полном объеме. Однако с 2024 года для льготных категорий граждан к налогооблагаемому доходу применяются стандартные налоговые вычеты — в пределах 882 месячных расчетных показателей (МРП). Это значит, что часть дохода освобождается от налога, и граждане могут вернуть излишне удержанные суммы.

Кроме того, с 15 июля 2025 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс РК, согласно которым срок подачи заявления на перерасчет увеличен с 3 до 5 лет. Это особенно важно для тех, кто воспользовался ЕПВ в 2021–2022 годах и не успел оформить возврат налога.

На возврат ИПН имеют право, в частности, лица с инвалидностью, родители и опекуны детей с инвалидностью, усыновители детей-сирот, ветераны боевых действий и другие. Полный перечень закреплен в статье 346 Налогового кодекса.

Для возврата налога необходимо обратиться в филиал ЕНПФ с заявлением и подтверждающими документами. Возвращенные суммы зачисляются на индивидуальный пенсионный счёт получателя. Если налог был не уплачен, но отложен, то после перерасчета обязательства по его выплате будут сняты.

Данная норма действует до 31 декабря 2025 года. С 1 января 2026 года в стране вступит в силу новый Налоговый кодекс.