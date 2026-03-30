Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уступила лидерство в чемпионской гонке WTA. Теперь первая строчка принадлежит белоруске Арине Соболенко, передает BAQ.KZ.

Рыбакина, набравшая 3483 очка, опустилась на второе место. Соболенко вышла в лидеры с результатом 3800 баллов. Тройку лучших замыкает американка Джессика Пегула, у которой 2405 очков.

Подняться на вершину гонки Соболенко помогла победа на турнире категории WTA 1000 в Майами. В финале она оказалась сильнее представительницы США Кори Гауфф.

Сама Гауфф тоже улучшила свои позиции в обновлённой таблице. После выступления в Майами американка поднялась с восьмого места на седьмое, набрав 1695 очков.

Елена Рыбакина на этом турнире дошла до полуфинала, где её остановила именно Арина Соболенко.