Соболенко сместила Рыбакину с первого места в гонке WTA
Сегодня 2026, 11:55
Фото: Instagram/lenarybakina
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уступила лидерство в чемпионской гонке WTA. Теперь первая строчка принадлежит белоруске Арине Соболенко, передает BAQ.KZ.
Рыбакина, набравшая 3483 очка, опустилась на второе место. Соболенко вышла в лидеры с результатом 3800 баллов. Тройку лучших замыкает американка Джессика Пегула, у которой 2405 очков.
Подняться на вершину гонки Соболенко помогла победа на турнире категории WTA 1000 в Майами. В финале она оказалась сильнее представительницы США Кори Гауфф.
Сама Гауфф тоже улучшила свои позиции в обновлённой таблице. После выступления в Майами американка поднялась с восьмого места на седьмое, набрав 1695 очков.
Елена Рыбакина на этом турнире дошла до полуфинала, где её остановила именно Арина Соболенко.
