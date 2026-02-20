Софья Самоделкина обновила личный рекорд и стала десятой на ОИ-2026
Сегодня 2026, 10:46
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 10:46Сегодня 2026, 10:46
107Фото: НОК РК/Сали Сабиров
В Италии на Олимпийских играх-2026 завершились соревнования по фигурному катанию среди женщин. Казахстан на главном старте четырехлетия представляла Софья Самоделкина, передает BAQ.KZ со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет.
После короткой программы фигуристка занимала 12-е место.
В произвольной программе Самоделкина получила от судей 138.99 балла. В сумме она набрала 207.46, что стало новым личным рекордом спортсменки.
Казахстанка в итоге заняла десятое место.
Золотую медаль завоевала Алиса Лью (США) – 226.79 . Второе место – Каори Сакомото (Япония) – 224.90. На третью ступень пьедестала поднялась Ами Накаи (Япония) – 219.16.
Самое читаемое
- В Минтуризма РК ответили на пост отца Шайдорова о поддержке спортсмена
- Аэропорт Семея оштрафован на 8,8 млн тенге за монопольные цены на топливо
- Будут ли начисляться госпремии по жилищным накоплениям в коммерческих банках?
- Залужный обвинил Зеленского: почему контрнаступление Украины 2023 года провалилось
- Зарплата Михаила Шайдорова до Олимпиады составляла 1,5 млн тенге — Минспорта