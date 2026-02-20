  • Главная
  • Новости
  • Софья Самоделкина обновила личный рекорд и стала десятой на ОИ-2026

Софья Самоделкина обновила личный рекорд и стала десятой на ОИ-2026

Сегодня 2026, 10:46
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
НОК РК/Сали Сабиров Сегодня 2026, 10:46
Сегодня 2026, 10:46
107
Фото: НОК РК/Сали Сабиров

В Италии на Олимпийских играх-2026 завершились соревнования по фигурному катанию среди женщин. Казахстан на главном старте четырехлетия представляла Софья Самоделкина, передает BAQ.KZ со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет.

После короткой программы фигуристка занимала 12-е место.

В произвольной программе Самоделкина получила от судей 138.99 балла. В сумме она набрала 207.46, что стало новым личным рекордом спортсменки.

Казахстанка в итоге заняла десятое место.

Золотую медаль завоевала Алиса Лью (США) – 226.79 . Второе место – Каори Сакомото (Япония) – 224.90. На третью ступень пьедестала поднялась Ами Накаи (Япония) – 219.16.

 

Самое читаемое

Наверх