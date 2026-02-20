В Италии на Олимпийских играх-2026 завершились соревнования по фигурному катанию среди женщин. Казахстан на главном старте четырехлетия представляла Софья Самоделкина, передает BAQ.KZ со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет.

После короткой программы фигуристка занимала 12-е место.

В произвольной программе Самоделкина получила от судей 138.99 балла. В сумме она набрала 207.46, что стало новым личным рекордом спортсменки.

Казахстанка в итоге заняла десятое место.

Золотую медаль завоевала Алиса Лью (США) – 226.79 . Второе место – Каори Сакомото (Япония) – 224.90. На третью ступень пьедестала поднялась Ами Накаи (Япония) – 219.16.