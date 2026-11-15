Софья Самоделкина заняла 11-е место после короткой программы на этапе Гран-при в США
Казахстанская фигуристка набрала 61,03 балла.
15 Ноября 2026, 14:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
15 Ноября 2026, 14:1515 Ноября 2026, 14:15
35Фото: НОК РК
Представительница Казахстана Софья Самоделкина выступила с короткой программой на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в американском Эверетте. По итогам проката она набрала 61,03 балла и заняла 11-е место.
Первую строчку промежуточного протокола занимает японка Ами Накаи с результатом 82,20 балла. На втором месте расположилась россиянка Александра Игнатова, выступающая в нейтральном статусе, — 74,24 балла.
Тройку лидеров замыкает представительница Южной Кореи Ким Ю Чжэ, набравшая 73,92 балла.
Произвольную программу фигуристки представят в ночь на 16 ноября.
Самое читаемое
- Около 6 тысяч жителей дачного массива в Алматинской области обеспечили питьевой водой
- Токаев вошел в список 500 влиятельных мусульман мира за 2027 год
- Громкие имена, один закон: рядовые казахстанцы поддержали позицию Токаева
- Утечка природного газа стала причиной взрыва в кафе в Актобе
- В Акмолинской области осудили 12 бывших сотрудников колонии