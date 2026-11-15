Софья Самоделкина заняла 11-е место после короткой программы на этапе Гран-при в США

Представительница Казахстана Софья Самоделкина выступила с короткой программой на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в американском Эверетте. По итогам проката она набрала 61,03 балла и заняла 11-е место.

Первую строчку промежуточного протокола занимает японка Ами Накаи с результатом 82,20 балла. На втором месте расположилась россиянка Александра Игнатова, выступающая в нейтральном статусе, — 74,24 балла.

Тройку лидеров замыкает представительница Южной Кореи Ким Ю Чжэ, набравшая 73,92 балла.

Произвольную программу фигуристки представят в ночь на 16 ноября.