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Софья Самоделкина заняла 11-е место после короткой программы на этапе Гран-при в США

Казахстанская фигуристка набрала 61,03 балла.

15 Ноября 2026, 14:15
АВТОР
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НОК РК 15 Ноября 2026, 14:15
15 Ноября 2026, 14:15
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Фото: НОК РК

Представительница Казахстана Софья Самоделкина выступила с короткой программой на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в американском Эверетте. По итогам проката она набрала 61,03 балла и заняла 11-е место.

Первую строчку промежуточного протокола занимает японка Ами Накаи с результатом 82,20 балла. На втором месте расположилась россиянка Александра Игнатова, выступающая в нейтральном статусе, — 74,24 балла.

Тройку лидеров замыкает представительница Южной Кореи Ким Ю Чжэ, набравшая 73,92 балла.

Произвольную программу фигуристки представят в ночь на 16 ноября.

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