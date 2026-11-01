Софья Самоделкина заняла пятое место после короткой программы на этапе Гран-при в Канаде

Представительница сборной Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина выступила с короткой программой на втором этапе серии Гран-при в канадском городе Келоуна. По итогам проката она набрала 71,84 балла и заняла промежуточное пятое место.

Лидером соревнований стала японская фигуристка Мао Симада с результатом 82,11 балла. Вторую позицию занимает представительница США Изабо Левито, набравшая 78,50 балла. Третьей идет Нина Петрыкина из Эстонии с 77,24 балла.

Произвольную программу участницы представят в ночь на 2 ноября по времени Астаны.