Софья Самоделкина заняла пятое место после короткой программы на этапе Гран-при в Канаде
Произвольную программу спортсменки представят в ночь на 2 ноября.
1 Ноября 2026, 16:17
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1 Ноября 2026, 16:171 Ноября 2026, 16:17
116Фото: НОК РК
Представительница сборной Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина выступила с короткой программой на втором этапе серии Гран-при в канадском городе Келоуна. По итогам проката она набрала 71,84 балла и заняла промежуточное пятое место.
Лидером соревнований стала японская фигуристка Мао Симада с результатом 82,11 балла. Вторую позицию занимает представительница США Изабо Левито, набравшая 78,50 балла. Третьей идет Нина Петрыкина из Эстонии с 77,24 балла.
Произвольную программу участницы представят в ночь на 2 ноября по времени Астаны.
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