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Софья Самоделкина заняла пятое место после короткой программы на этапе Гран-при в Канаде

Произвольную программу спортсменки представят в ночь на 2 ноября.

1 Ноября 2026, 16:17
АВТОР
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НОК РК 1 Ноября 2026, 16:17
1 Ноября 2026, 16:17
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Фото: НОК РК

Представительница сборной Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина выступила с короткой программой на втором этапе серии Гран-при в канадском городе Келоуна. По итогам проката она набрала 71,84 балла и заняла промежуточное пятое место.

Лидером соревнований стала японская фигуристка Мао Симада с результатом 82,11 балла. Вторую позицию занимает представительница США Изабо Левито, набравшая 78,50 балла. Третьей идет Нина Петрыкина из Эстонии с 77,24 балла.

Произвольную программу участницы представят в ночь на 2 ноября по времени Астаны.

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