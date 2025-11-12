Софья Сподаренко стала чемпионкой Игр исламской солидарности
Вчера, 22:48
89Фото: Нургали Жумагазы
Казахстанская пловчиха Софья Сподаренко завоевала золотую медаль на Играх исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает BAQ.KZ.
Сподаренко поднялась на первую ступень пьедестала почета, одержав уверенную победу на дистанции 100 метров баттерфляем. Она финишировала с результатом 01:01.66, опередив соперниц из Турции.
Второе место заняла Дефне Таниг, показавшая время 01:02.05, третьей стала Сехер Кая с результатом 01:02.42.
