Софья Сподаренко стала чемпионкой Игр исламской солидарности

Фото: Нургали Жумагазы

Казахстанская пловчиха Софья Сподаренко завоевала золотую медаль на Играх исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает BAQ.KZ.

Сподаренко поднялась на первую ступень пьедестала почета, одержав уверенную победу на дистанции 100 метров баттерфляем. Она финишировала с результатом 01:01.66, опередив соперниц из Турции. 

Второе место заняла Дефне Таниг, показавшая время 01:02.05, третьей стала Сехер Кая с результатом 01:02.42.

