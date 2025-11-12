Казахстанская пловчиха Софья Сподаренко завоевала золотую медаль на Играх исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает BAQ.KZ.

Сподаренко поднялась на первую ступень пьедестала почета, одержав уверенную победу на дистанции 100 метров баттерфляем. Она финишировала с результатом 01:01.66, опередив соперниц из Турции.

Второе место заняла Дефне Таниг, показавшая время 01:02.05, третьей стала Сехер Кая с результатом 01:02.42.