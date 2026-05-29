Соглашение между Ираном и США еще не согласовано и не утверждено - СМИ
Сегодня 2026, 07:41
176Фото: Сгенерировано ИИ
Проект соглашения по урегулированию конфликта между Ираном и США до сих пор не согласован и не утвержден.
Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к переговорной команде.
"Утверждения некоторых западных источников о том, что текст так называемого меморандума о взаимопонимании между Ираном и США окончательно утвержден и ожидает объявления не соответствуют действительности. Иран еще не объявил пакистанскому посреднику об окончательном утверждении текста", - отмечает источник.
Ранее портал Axios сообщил, что переговорщики США и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании.
