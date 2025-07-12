Соглашение о создании нового государства подписали в Париже
Соглашение предусматривает автономию и не дает государству полной независимости
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В парижском пригороде Буживаль подписано соглашение о создании нового государства - Новой Каледонии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Politico.
Соглашение стало результатом десятидневных обсуждений между политическими силами Новой Каледонии, которые ранее занимали противоположные позиции по вопросу независимости. В итоге сторонам удалось достичь компромисса: речь идёт не о полной независимости, а о расширенной автономии.
Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил подписание документа в своём аккаунте в X, назвав это соглашение важным шагом в институциональном переустройстве региона. Премьер-министр Франции Франсуа Байру также поддержал инициативу, подчеркнув, что создаётся "уникальная организация", которая будет закреплена в Конституции.
Согласно условиям соглашения, жители Новой Каледонии получат отдельное гражданство и смогут иметь два паспорта. Кроме того, новое государство получит частичную самостоятельность во внешней политике.
Тем не менее, чтобы соглашение вступило в силу, его предстоит утвердить французскому парламенту, а затем - вынести на всенародный референдум в самой Новой Каледонии.
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