В парижском пригороде Буживаль подписано соглашение о создании нового государства - Новой Каледонии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Politico.

Соглашение стало результатом десятидневных обсуждений между политическими силами Новой Каледонии, которые ранее занимали противоположные позиции по вопросу независимости. В итоге сторонам удалось достичь компромисса: речь идёт не о полной независимости, а о расширенной автономии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил подписание документа в своём аккаунте в X, назвав это соглашение важным шагом в институциональном переустройстве региона. Премьер-министр Франции Франсуа Байру также поддержал инициативу, подчеркнув, что создаётся "уникальная организация", которая будет закреплена в Конституции.

Согласно условиям соглашения, жители Новой Каледонии получат отдельное гражданство и смогут иметь два паспорта. Кроме того, новое государство получит частичную самостоятельность во внешней политике.

Тем не менее, чтобы соглашение вступило в силу, его предстоит утвердить французскому парламенту, а затем - вынести на всенародный референдум в самой Новой Каледонии.