В начале 2026 года тенге заметно укрепился. Если в январе доллар в среднем стоил 507,5 тенге, то в феврале курс снизился до 496 тенге, в марте - примерно до 488,6 тенге, а в апреле 470,46 тенге . Таким образом, ко второму кварталу национальная валюта подошла с более сильными позициями, передает BAQ.KZ.

По данным Бюро национальных экономических исследований, ключевой вопрос апреля - сохранится ли тенденция укрепления после ослабления налогового фактора, который поддерживал тенге в конце марта и начале месяца.

По состоянию на 3 апреля средний курс составил 472,9 тенге за доллар. На основе этого уровня эксперты сформировали три сценария: оптимистичный - 462,1 тенге, базовый - 479,6 тенге и пессимистичный - 497,0 тенге. При этом средний базовый прогноз на апрель находится вблизи отметки 496,9 тенге.

В основе базового сценария лежит ожидание коррекции: после заметного укрепления в марте тенге в апреле может частично ослабнуть. Однако при благоприятной внешней конъюнктуре он, вероятно, сохранит более сильные позиции по сравнению с началом года.

Внутренние факторы поддержки в апреле постепенно теряют силу. В конце марта компании сдавали декларации по корпоративному подоходному налогу за 2025 год, а платежи пришлись на первые дни апреля. Это временно увеличило спрос на тенге со стороны бизнеса. Однако по мере завершения налогового периода влияние этого фактора будет снижаться. Рынок вновь начнет реагировать на традиционные драйверы - импортные платежи, дивиденды, обслуживание внешних обязательств и валютное ребалансирование. Во второй половине месяца это может усилить давление на курс.

Среди внешних факторов ключевую роль продолжает играть цена на нефть. Рост стоимости Brent увеличивает экспортную выручку и приток иностранной валюты, что способствует укреплению тенге. Эксперты подчеркивают, что это влияние носит исключительно рыночный характер.

Дополнительную поддержку национальной валюте может оказать положительное сальдо текущего счета. Ожидается, что летом Национальный банк опубликует данные за первый квартал, и, по предварительным оценкам, баланс может оказаться в плюсе. Это означает превышение валютных поступлений над оттоком средств.

Среди внутренних факторов также выделяются привлекательность тенговых депозитов, налоговая нагрузка и требования к компаниям по продаже валютной выручки. Однако при снижении цен на нефть их влияние будет ограниченным - они смогут лишь сдерживать ослабление тенге. При благоприятной сырьевой конъюнктуре, напротив, эти факторы усилят его укрепление.

Основной риск апреля - ослабление внутренней поддержки после завершения налогового периода. В таких условиях динамика курса в большей степени будет зависеть от внешних факторов, прежде всего от цен на нефть.

Эксперты отмечают, что представленные сценарии не являются жесткими ориентирами, а отражают лишь вероятные направления движения курса. Прогноз основан на нескольких эконометрических моделях с использованием данных с 2011 года, что позволило сформировать усредненный консенсус и повысить точность оценки.

Средняя погрешность прогноза на 2026 год составляет около 0,3%, или 1,3 тенге. В марте фактическое отклонение достигло 1,7%, или 8,4 тенге.

В целом в апреле условия для тенге остаются благоприятными, однако во второй половине месяца риски ослабления возрастают. Если в начале месяца курс поддерживается налоговым фактором, то затем ключевую роль будут играть внешние условия, в первую очередь динамика цен на нефть.

Ранее сообщалось, что курс доллара в Казахстане опустился до минимального уровня за последние полтора года - впервые с лета 2024 года он снизился ниже отметки 475 тенге.