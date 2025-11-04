Главная военная прокуратура выявила завышенные расходы Национальной гвардии на аренду специальных железнодорожных вагонов, используемых для конвоирования осуждённых и лиц, находящихся под стражей, передаёт BAQ.KZ.

Проверка показала, что за последние пять лет стоимость услуг перевозчика выросла в четыре раза, что существенно увеличило общие затраты на перевозки.

По итогам надзора в адрес Нацгвардии внесён акт с требованием пересмотреть условия договора аренды и оптимизировать маршруты перевозок.

Принятые меры позволили добиться экономии бюджетных средств более чем на 300 миллионов тенге.

Военная прокуратура заявила, что продолжит системный надзор за законностью и эффективным использованием государственных средств.