Как стало известно, по факту смерти 17 февраля военнослужащего срочной службы одной из воинских частей Актауского гарнизона военно-следственными органами начато досудебное расследование, передает BAQ.KZ.

По информации Генеральной прокуратуры, на место происшествия выехали заместитель министра обороны, Главный военный прокурор, начальник Военно-следственного департамента МВД.

– Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, назначены экспертизы. По делу определен процессуальный прокурор. Ход расследования дела Генеральной прокуратурой взят на контроль, – сообщили в ГП.

В соответствии со ст.201 Уголовно-процессуального кодекса иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.