Солдат-срочник погиб в Актау
Генеральная прокуратура выступила с заявлением.
Сегодня 2026, 15:51
Фото: BAQ.KZ – архив
Как стало известно, по факту смерти 17 февраля военнослужащего срочной службы одной из воинских частей Актауского гарнизона военно-следственными органами начато досудебное расследование, передает BAQ.KZ.
По информации Генеральной прокуратуры, на место происшествия выехали заместитель министра обороны, Главный военный прокурор, начальник Военно-следственного департамента МВД.
– Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, назначены экспертизы.
По делу определен процессуальный прокурор.
Ход расследования дела Генеральной прокуратурой взят на контроль, – сообщили в ГП.
В соответствии со ст.201 Уголовно-процессуального кодекса иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.
