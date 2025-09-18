В социальных сетях активно распространяется информация о происшествии в одной из воинских частей Алматинской области — там был найден повешенным солдат-срочник, передает BAQ.KZ.

Информацию подтвердили в пресс-службе Сухопутных войск Вооружённых сил РК..

"17 сентября текущего года военнослужащий срочной службы одной из воинских частей Гвардейского гарнизона совершил суицид путем повешения По данному факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

По поручению Главнокомандующего Сухопутными войсками Республики Казахстан в гарнизон направлена специальная комиссия, которая займётся тщательным расследованием и анализом случившегося.

Командование Сухопутных войск ВС РК выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего и гарантирует им всестороннюю помощь в этот непростой период.