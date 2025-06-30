28 июня 2025 года стала чёрным днём для одной из воинских частей Аягозского гарнизона, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войскВо время возвращения с увольнения в дорожно-транспортном происшествии трагически погибли военнослужащий срочной службы и его родители, которые сопровождали сына обратно в часть. О случившемся с глубоким прискорбием сообщило Командование Сухопутных войск Республики Казахстан.

Подробности происшествия пока не разглашаются, однако уже известно, что компетентные органы проводят все необходимые следственные действия, чтобы установить причины аварии. Командование заверило, что окажет всестороннюю помощь семье погибших, включая организацию транспортировки тел к месту проживания с привлечением военного воздушного транспорта.