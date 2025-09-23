Сегодня, 23 сентября, на учебно-тренировочном полигоне "Жетісу" произошёл трагический инцидент, передает BAQ.KZ.

Военнослужащий срочной службы Десантно-штурмовых войск Жетысуского гарнизона получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью, в результате нарушения мер безопасности при обращении с оружием во время занятий по боевой подготовке.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведутся тщательные следственные мероприятия. В случае выявления халатности или бесконтрольности со стороны должностных лиц виновные будут привлечены к самой строгой ответственности. Инцидент находится на особом контроле Министра обороны Республики Казахстан.

Руководство Вооружённых сил Республики Казахстан выразило искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и заверило, что им будет оказана вся необходимая необходимая помощь.