В Жамбылской области возбуждено уголовное дело после применения физической силы к военнослужащему в одной из воинских частей, передает BAQ.KZ.

Пострадавшего с травмой челюсти госпитализировали в военно-клинический госпиталь Алматы, где он проходит лечение. Состояние солдата контролируют врачи.

По информации военной полиции Гвардейского гарнизона, материалы инцидента зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований. Проводится всесторонняя проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям всех причастных, включая должностных лиц части, которые не сообщили о нарушениях вышестоящему командованию.

Несколько офицеров временно отстранены от службы на период расследования. Виновные будут привлечены к ответственности, пообещали в военной полиции.