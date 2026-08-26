Солнечная энергия будет заряжать электромобили в Казахстане

В Астане представили первую в СНГ полностью автономную солнечную зарядную станцию для электромобилей. В Казахстане планируют масштабировать подобные green-tech решения и создать сеть станций по всей стране.

Презентация состоялась в рамках выездного рабочего совещания под председательством вице-министра экологии и природных ресурсов РК Мансура Ошурбаева. В мероприятии приняли участие представители Министерства транспорта, акимата столицы, АО «НК «ҚазАвтоЖол» и Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов.

Как работает станция

Новый зеленый хаб расположен на территории спортивного комплекса «Алатау». Его разработало отечественное предприятие ТОО «BOLASHAQ POWER».

Станция работает автономно и не подключена к городским электросетям. Она объединяет солнечную генерацию мощностью 100 кВт и накопители энергии емкостью 645 кВт·ч.

Проект также соответствует критериям Зеленой таксономии Казахстана.

Где хотят установить такие станции

Участники совещания обсудили возможность размещения аналогичных автономных станций вдоль ключевых республиканских автодорог, в городах, на промышленных предприятиях и других объектах инфраструктуры.

По словам Мансура Ошурбаева, задача заключается в переходе от отдельных демонстрационных проектов к широкому применению подобных технологий в регионах.

«Мы должны создавать не отдельные зеленые объекты, а целую инфраструктуру низкоуглеродной экономики, где возобновляемая энергетика, электротранспорт, инновационные технологии и углеродные проекты работают как единая система», – отметил вице-министр.

Какую пользу это даст

Развитие сети солнечных зарядных станций позволит одновременно расширять инфраструктуру для электротранспорта и снижать углеродный след от его эксплуатации.

Кроме того, в Министерстве экологии рассматривают такие проекты как потенциальную основу для формирования портфеля климатических проектов в рамках статьи 6 Парижского соглашения.

Ожидается, что масштабирование сети будет способствовать привлечению частных инвестиций и системному сокращению выбросов парниковых газов в транспортной отрасли.