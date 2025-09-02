В Пекине в рамках саммита ШОС министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов провёл переговоры с руководством Государственного управления энергетики КНР и крупнейших китайских корпораций, передает BAQ.KZ. Стороны закрепили договорённости о реализации совместных проектов, направленных на укрепление энергетической безопасности и диверсификацию экономики Казахстана.

В числе ключевых инициатив — строительство солнечной электростанции мощностью 300 МВт в Туркестанской области, запуск парогазовой установки на 160 МВт в Актау к 2027 году и возведение карбамидного комплекса в Актобе. Кроме того, компания SANY подтвердила завершение завода по выпуску компонентов для ветрогенераторов в Жамбылской области и готовность к строительству ветропарка в Жетісу. По словам министра, достигнутые договорённости отражают стратегическое видение энергетического сотрудничества и предусматривают не только привлечение многомиллиардных инвестиций, но и трансфер передовых технологий.

Казахстан переходит от роли потребителя к статусу производителя современных энергетических решений, — отметил Ерлан Аккенженов.

Реализация проектов позволит создать новые рабочие места, расширить высокотехнологичные производства и ускорить переход страны к низкоуглеродному развитию.