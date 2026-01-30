Корпорация Sony планирует выпустить обновленную портативную консоль PlayStation Portal с OLED-экраном в 2026 году, сообщает BAQ.kz со ссылкой на инсайдер KeplerL2 на форуме NeoGAF.

По его данным, в компании довольны результатами текущей версии устройства, предназначенного для стриминга игр с PlayStation 5, и намерены развить успех. Точные сроки релиза и детали Sony пока не раскрывает.

Оригинальная PlayStation Portal вышла в 2023 году в Японии, а в 2024-м появилась на мировом рынке.