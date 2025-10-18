В субботу на стадионе города Кисуми в Кении произошла массовая давка во время церемонии прощания с бывшим премьер-министром страны Раилой Однигой, сообщает Reuters со ссылкой на представителей Кенийского Красного креста, передаёт BAQ.KZ.

По предварительным данным, сотни человек получили травмы. Инцидент произошёл, когда большое количество людей попыталось попасть на арену, где проходило прощание с политиком, умершим 15 октября на 81-м году жизни.

Церемонии прощания проходят с 16 по 19 октября. Похороны состоятся в воскресенье, 19 октября, в городе Бондо, недалеко от мавзолея его отца. На похоронах будут присутствовать только близкие и соратники Одниги.

Ранее, 16 и 17 октября, во время траурных мероприятий в Найроби уже фиксировались трагические случаи. Тогда, по данным СМИ, погибли шесть человек, а более 160 получили травмы в результате давки и применения полицией слезоточивого газа и оружия при попытках сдержать толпу.