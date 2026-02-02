Группа из 800 родителей направила письмо совету директоров Roblox с требованием к игровой компании прекратить попытки скрыть судебные иски от общественности, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.

Об этом говорится в материале на сайте ABC News.



Roblox, запущенная в 2006 году, в последнее время оказалась в центре скандала, поскольку некоторые родители утверждают, что она использовалась для содействия сексуальной эксплуатации и совращению детей. Против игровой платформы было подано более 100 судебных исков, которые недавно были объединены.



Пэт Хьюетт, один из адвокатов, представляющих интересы семей в судебных процессах, заявил, что юридическая стратегия Roblox заключается в подаче ходатайств о принудительном арбитраже - частном внесудебном процессе, в рамках которого споры урегулируются конфиденциально третьей стороной.

– Это конфиденциальная информация держится в секрете. Все, что происходит в ходе арбитражных разбирательств, не становится достоянием общественности, поэтому действия Roblox не могут быть подвергнуты проверке со стороны общественности, - сказал Хьюетт.

В письме, отправленном Roblox, родители попросили совет "прекратить неправомерные и позорные попытки принудить уязвимых, подвергшихся сексуальному насилию и эксплуатации детей к участию в тайных арбитражных разбирательствах".



В письме собраны подписи родителей из Вашингтона, Калифорнии, Флориды и Техаса, которые утверждают, что их дети стали жертвами педофилов, отмечает ABC News.



В компании Roblox заявляли, что защита детей является приоритетом, а также сообщали об инвестициях в меры безопасности, включая проверку возраста с помощью искусственного интеллекта. Компания утверждает, что использует тысячи модераторов и инструменты искусственного интеллекта для контроля за контентом. "Мы глубоко обеспокоены любыми заявлениями о причинении вреда детям в интернете и стремимся установить отраслевые стандарты безопасности. Для защиты наших пользователей действуют строгие, передовые в отрасли правила, включая ограничение доступа к чату для несовершеннолетних пользователей и использование продвинутых фильтров, предназначенных для блокировки обмена личной информацией. Roblox также не позволяет пользователям обмениваться изображениями или видео. Мы также тесно сотрудничаем с правоохранительными органами", - говорил ранее представитель Roblox телеканалу ABC News.