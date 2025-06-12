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Сотни школьников в Жамбылской области остались без медосмотра

Прокуроры добились начала медосмотров для 930 детей в Жуалынском районе.

Сегодня, 16:07
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 16:07
Сегодня, 16:07
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Фото: Unsplash

Прокуратура Жуалынского района выявила грубые нарушения в сфере медицинского обслуживания несовершеннолетних. По данным надзорного органа, в семи школах района 930 детей в текущем году не прошли обязательные профилактические медосмотры, что нарушает их право на гарантированную медицинскую помощь, передаёт BAQ.KZ.

Нарушения были установлены в ходе анализа исполнения законодательства в сфере обязательного социального медицинского страхования.

"Медицинские учреждения не организовали необходимую работу по обследованию детей. Это прямое нарушение прав несовершеннолетних", — говорится в сообщении прокуратуры.

После внесения акта надзора дети начали проходить необходимые обследования, а виновные были привлечены к дисциплинарной ответственности.

В прокуратуре подчеркнули, что работа по защите прав детей на здоровье и медпомощь будет продолжена.

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