Прокуратура Жуалынского района выявила грубые нарушения в сфере медицинского обслуживания несовершеннолетних. По данным надзорного органа, в семи школах района 930 детей в текущем году не прошли обязательные профилактические медосмотры, что нарушает их право на гарантированную медицинскую помощь, передаёт BAQ.KZ.

Нарушения были установлены в ходе анализа исполнения законодательства в сфере обязательного социального медицинского страхования.

"Медицинские учреждения не организовали необходимую работу по обследованию детей. Это прямое нарушение прав несовершеннолетних", — говорится в сообщении прокуратуры.

После внесения акта надзора дети начали проходить необходимые обследования, а виновные были привлечены к дисциплинарной ответственности.

В прокуратуре подчеркнули, что работа по защите прав детей на здоровье и медпомощь будет продолжена.