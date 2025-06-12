Сотни школьников в Жамбылской области остались без медосмотра
Прокуроры добились начала медосмотров для 930 детей в Жуалынском районе.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Прокуратура Жуалынского района выявила грубые нарушения в сфере медицинского обслуживания несовершеннолетних. По данным надзорного органа, в семи школах района 930 детей в текущем году не прошли обязательные профилактические медосмотры, что нарушает их право на гарантированную медицинскую помощь, передаёт BAQ.KZ.
Нарушения были установлены в ходе анализа исполнения законодательства в сфере обязательного социального медицинского страхования.
"Медицинские учреждения не организовали необходимую работу по обследованию детей. Это прямое нарушение прав несовершеннолетних", — говорится в сообщении прокуратуры.
После внесения акта надзора дети начали проходить необходимые обследования, а виновные были привлечены к дисциплинарной ответственности.
В прокуратуре подчеркнули, что работа по защите прав детей на здоровье и медпомощь будет продолжена.
Самое читаемое
- Каспий уходит: региону грозит засоление, потеря улова и дефицит воды
- "Пока одни отдыхают — наши выживают": почему в Костанайской области не осталось детских лагерей
- Избитый бабушкой в автобусе казахстанец стал моделью мирового масштаба
- "КамАЗ взлетел в воздух": семья водителя требует объективности в разборе смертельного ДТП в Усть-Каменогорске
- Подростки разгромили припаркованные машины в Астане