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Сотрудники локомотивного депо в Актобе погибли от взрыва

В Актобе двое рабочих депо скончались от ожогов после хлопка в цеху.

Сегодня, 18:01
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 18:01
Сегодня, 18:01
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Фото: Unsplash

Трагедия на производстве произошла в Актобе: двое сотрудников локомотивного депо скончались от тяжёлых ожогов, полученных при возгорании в цеху, передает BAQ.KZ.

Инцидент случился 26 июня на территории Актюбинского локомотиворемонтного депо, но информация стала известна только сейчас.

По предварительным данным, во время ремонтных работ произошёл хлопок с последующим возгоранием, в результате чего пострадали два работника 1989 и 2000 годов рождения. Их экстренно госпитализировали в реанимационное отделение Многопрофильной областной больницы, где за их жизнь боролись врачи.

"Состояние было крайне тяжёлым. Несмотря на круглосуточное наблюдение и лечение, спасти пострадавших не удалось", — сообщили в Управлении здравоохранения региона.

Один из мужчин скончался 30 июня, не приходя в сознание. Второй — 1 июля. По данному факту начато расследование.

По информации Департамента инспекции труда Актюбинской области, создана специальная комиссия под руководством государственного инспектора для расследования причин несчастного случая.

"О результатах работы комиссии будет сообщено дополнительно", — говорится в официальном заявлении.

Компания ТОО "Камкор Локомотив" выразила глубокие соболезнования семьям погибших и заявила, что предпринимает все необходимые меры по поддержке:

  • организована транспортировка тел;
  • предоставлены средства для ритуальных и поминальных мероприятий;
  • запрошены данные в банках по вопросам долговых обязательств погибших;
  • рассматривается вопрос о материальной помощи в рамках коллективного договора.

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