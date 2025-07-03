Сотрудники локомотивного депо в Актобе погибли от взрыва
В Актобе двое рабочих депо скончались от ожогов после хлопка в цеху.
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Трагедия на производстве произошла в Актобе: двое сотрудников локомотивного депо скончались от тяжёлых ожогов, полученных при возгорании в цеху, передает BAQ.KZ.
Инцидент случился 26 июня на территории Актюбинского локомотиворемонтного депо, но информация стала известна только сейчас.
По предварительным данным, во время ремонтных работ произошёл хлопок с последующим возгоранием, в результате чего пострадали два работника 1989 и 2000 годов рождения. Их экстренно госпитализировали в реанимационное отделение Многопрофильной областной больницы, где за их жизнь боролись врачи.
"Состояние было крайне тяжёлым. Несмотря на круглосуточное наблюдение и лечение, спасти пострадавших не удалось", — сообщили в Управлении здравоохранения региона.
Один из мужчин скончался 30 июня, не приходя в сознание. Второй — 1 июля. По данному факту начато расследование.
По информации Департамента инспекции труда Актюбинской области, создана специальная комиссия под руководством государственного инспектора для расследования причин несчастного случая.
"О результатах работы комиссии будет сообщено дополнительно", — говорится в официальном заявлении.
Компания ТОО "Камкор Локомотив" выразила глубокие соболезнования семьям погибших и заявила, что предпринимает все необходимые меры по поддержке:
- организована транспортировка тел;
- предоставлены средства для ритуальных и поминальных мероприятий;
- запрошены данные в банках по вопросам долговых обязательств погибших;
- рассматривается вопрос о материальной помощи в рамках коллективного договора.
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