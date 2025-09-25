Постановлением Правительства РК утвержден перечень должностей органов гражданской защиты, на которые распространяется право на получение жилищных выплат, передает BAQ.KZ.

Теперь сотрудники МЧС уравнены в правах с военнослужащими и смогут получать государственные выплаты на жильё. В министерстве уже начата работа по признанию спасателей нуждающимися в жилье и назначению соответствующих выплат.

В ведомстве отметили, что решение стало важным шагом в укреплении социальной защиты сотрудников, ежедневно обеспечивающих безопасность населения и выполняющих задачи гражданской защиты.

Эта мера направлена на повышение статуса работников МЧС, укрепление социальной справедливости и достойное обеспечение тех, кто готов рисковать жизнью ради спасения других.