Сотрудники МЧС Казахстана получили право на жилищные выплаты

Фото: МЧС РК

Постановлением Правительства РК утвержден перечень должностей органов гражданской защиты, на которые распространяется право на получение жилищных выплат, передает BAQ.KZ.

Теперь сотрудники МЧС уравнены в правах с военнослужащими и смогут получать государственные выплаты на жильё. В министерстве уже начата работа по признанию спасателей нуждающимися в жилье и назначению соответствующих выплат.

В ведомстве отметили, что решение стало важным шагом в укреплении социальной защиты сотрудников, ежедневно обеспечивающих безопасность населения и выполняющих задачи гражданской защиты.

Эта мера направлена на повышение статуса работников МЧС, укрепление социальной справедливости и достойное обеспечение тех, кто готов рисковать жизнью ради спасения других.

