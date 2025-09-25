Сотрудники МЧС Казахстана получили право на жилищные выплаты
Постановлением Правительства РК утвержден перечень должностей органов гражданской защиты, на которые распространяется право на получение жилищных выплат, передает BAQ.KZ.
Теперь сотрудники МЧС уравнены в правах с военнослужащими и смогут получать государственные выплаты на жильё. В министерстве уже начата работа по признанию спасателей нуждающимися в жилье и назначению соответствующих выплат.
В ведомстве отметили, что решение стало важным шагом в укреплении социальной защиты сотрудников, ежедневно обеспечивающих безопасность населения и выполняющих задачи гражданской защиты.
Эта мера направлена на повышение статуса работников МЧС, укрепление социальной справедливости и достойное обеспечение тех, кто готов рисковать жизнью ради спасения других.
