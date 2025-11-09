Сотрудники МЧС спасли мужчину, застрявшего в погребе в Алматинской области
Житель села Дружба оказался заблокирован между бочкой и стеной погреба.
Сегодня, 06:32
116Фото: МЧС РК
В селе Дружба Енбекшиказахского района Алматинской области мужчина застрял в погребе на территории частного дома, передает BAQ.KZ.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС. По прибытии они выяснили, что мужчина застрял между металлической бочкой и стеной погреба.
С помощью подручных средств спасатели аккуратно расширили пространство и извлекли пострадавшего на поверхность. Состояние мужчины стабильное, медицинская помощь ему не потребовалась.
