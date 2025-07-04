Министерство внутренних дел Казахстана продолжает системную борьбу с незаконной миграцией, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает Polisia.kz, сотрудники МВД выявили и ликвидировали очередные каналы легализации иностранцев, действовавшие под прикрытием ЦОН и учебных заведений.

Один из выявленных эпизодов связан с уроженкой соседнего государства, которая занималась незаконным оформлением разрешений на временное проживание в Казахстане. Для этого использовались поддельные документы, оформленные через специализированные центры обслуживания населения.

"Изъяты готовые медицинские бланки, поддельные печати, электронные носители и финансовая документация", — сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

Вторая схема действовала в столичном вузе, где двое сотрудников фиктивно пригласили более 68 иностранных граждан якобы на учёбу. По формальному договору с предпринимателем имитировался учебный процесс, а студенты на деле трудоустраивались в Алматы.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье "Организация незаконной миграции". Всего с начала года выявлено и ликвидировано восемь подобных каналов.

МВД подчёркивает: борьба с незаконной миграцией остаётся одним из приоритетов, а иностранцев предупреждают об ответственности за участие в подобных схемах.