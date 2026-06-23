Сотрудников госорганов уволили за участие в азартных играх
Прокуратура выявила нарушения служебной дисциплины и внесла акт надзора, после чего их освободили от должностей.
Сегодня 2026, 17:59
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Сегодня 2026, 17:59Сегодня 2026, 17:59
59Фото: rehabcenterindore.com
В Сарыагашском районе Туркестанской области прокуратура выявила факты участия сотрудников государственных органов в азартных играх в рабочее время.
В надзорном органе отметили, что указанные действия противоречат принципам государственной службы, требованиям служебной этики и подрывают авторитет государственных органов.
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