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Сотрудников госорганов уволили за участие в азартных играх

Прокуратура выявила нарушения служебной дисциплины и внесла акт надзора, после чего их освободили от должностей.

Сегодня 2026, 17:59
АВТОР
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rehabcenterindore.com Сегодня 2026, 17:59
Сегодня 2026, 17:59
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Фото: rehabcenterindore.com

В Сарыагашском районе Туркестанской области прокуратура выявила факты участия сотрудников государственных органов в азартных играх в рабочее время. 

В надзорном органе отметили, что указанные действия противоречат принципам государственной службы, требованиям служебной этики и подрывают авторитет государственных органов.

"По выявленным нарушениям прокуратурой внесён акт прокурорского надзора, в результате рассмотрения которого 4 сотрудника государственных органов освобождены от занимаемых должностей", – говорится в сообщении.

Ранее житель Астаны проводил азартные игры через TikTok и YouTube.

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