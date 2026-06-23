В Сарыагашском районе Туркестанской области прокуратура выявила факты участия сотрудников государственных органов в азартных играх в рабочее время.

В надзорном органе отметили, что указанные действия противоречат принципам государственной службы, требованиям служебной этики и подрывают авторитет государственных органов.