Житель Астаны проводил азартные игры через TikTok и YouTube

По протесту прокуратуры с жителя Астана взыскали незаконный доход, полученный от организации игорного бизнеса, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в надзорном органе, мужчина организовал деятельность в сфере игорного бизнеса без специальной лицензии. Под его контролем работало онлайн-казино, доступное через мобильное приложение.

Игры проводили через TikTok и YouTube

По данным прокуратуры, азартные игры проводились во время прямых эфиров в социальных сетях TikTok и YouTube.

Участники перечисляли деньги для участия в игре.

Следствие установило, что противоправная деятельность принесла организатору крупный незаконный доход.

Суд освободил от наказания по амнистии

Суд признал мужчину виновным, однако освободил его от наказания на основании акта амнистии.

При этом вопрос о конфискации незаконно полученных средств первоначально рассмотрен не был.

Прокуратура добилась изменения решения

После кассационного протеста прокуратуры судебный акт был изменен.

В результате с осужденного взыскали в доход государства 9,9 млн тенге как незаконно полученный преступный доход.

Ранее в Шымкенте организаторам незаконного игорного бизнеса через прямые эфиры в социальных сетях TikTok и YouTube приговорили к 4 годам колонии. Руководители "схемы" заработали почти 700 млн тенге. По данным суда, с января 2023 года по июнь 2025 года обвиняемые организовали нелегальные азартные игры без лицензии. Для проведения расчетов использовались банковские счета дропперов в Kaspi Bank. Клиенты купились на игры под названиями "тринька" и "зарик" проводились.