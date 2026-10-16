Соцпомощь по новым правилам: что изменится для казахстанцев с 2027 года

С 1 января 2027 года в Казахстане начнут по-новому оценивать благосостояние семей при предоставлении государственной социальной помощи. Теперь будут учитывать не только доходы, но и имущество, кредиты, состав семьи и другие обстоятельства. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, передает BAQ.KZ.

По словам министра, главная задача изменений – сделать государственную поддержку более адресной, чтобы помощь получали те, кто действительно в ней нуждается.

«Ни один нуждающийся казахстанец не должен остаться без поддержки. Это главный принцип социальной политики», – подчеркнул Ертаев.

Новая методика была утверждена 30 сентября 2026 года. Она заменит действующие правила, которые применяются с 2023 года.

Что изменится

Оценивать благосостояние семей будут по двум направлениям – материальному положению и социальной устойчивости.

В первую очередь специалисты будут учитывать доходы семьи, наличие работы, недвижимости, автомобилей, бизнеса, сельского хозяйства и кредитов. Всего предусмотрено 59 показателей по шести направлениям.

При этом собирать справки и обращаться в государственные органы казахстанцам не придётся. Необходимые сведения будут автоматически получать из государственных баз данных.

Почему одного дохода недостаточно

При оценке будут учитывать и состав семьи – количество детей, пожилых людей и членов семьи с инвалидностью.

Как объяснил министр, две семьи с одинаковым доходом могут находиться в совершенно разных условиях. Например, в одной семье работают двое взрослых, а в другой на ту же сумму живут несколько детей и пожилые родители.

Поэтому чем больше людей находится на содержании семьи, тем выше может быть её потребность в социальной поддержке.

Чьи доходы и имущество будут учитывать

Ещё одно изменение касается самой оценки. Теперь рассматривать будут не только человека, который обращается за помощью, а всё домохозяйство.

Это означает, что при расчёте будут учитывать членов семьи, родственников и других людей, зарегистрированных и проживающих по одному адресу.

В отдельных случаях в состав семьи включат и детей, которые живут отдельно.

Новые правила вступят в силу 1 января 2027 года.