Соцпомощь по новым правилам: что изменится для казахстанцев с 2027 года
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С 1 января 2027 года в Казахстане начнут по-новому оценивать благосостояние семей при предоставлении государственной социальной помощи. Теперь будут учитывать не только доходы, но и имущество, кредиты, состав семьи и другие обстоятельства. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, передает BAQ.KZ.
По словам министра, главная задача изменений – сделать государственную поддержку более адресной, чтобы помощь получали те, кто действительно в ней нуждается.
«Ни один нуждающийся казахстанец не должен остаться без поддержки. Это главный принцип социальной политики», – подчеркнул Ертаев.
Новая методика была утверждена 30 сентября 2026 года. Она заменит действующие правила, которые применяются с 2023 года.
Что изменится
Оценивать благосостояние семей будут по двум направлениям – материальному положению и социальной устойчивости.
В первую очередь специалисты будут учитывать доходы семьи, наличие работы, недвижимости, автомобилей, бизнеса, сельского хозяйства и кредитов. Всего предусмотрено 59 показателей по шести направлениям.
При этом собирать справки и обращаться в государственные органы казахстанцам не придётся. Необходимые сведения будут автоматически получать из государственных баз данных.
Почему одного дохода недостаточно
При оценке будут учитывать и состав семьи – количество детей, пожилых людей и членов семьи с инвалидностью.
Как объяснил министр, две семьи с одинаковым доходом могут находиться в совершенно разных условиях. Например, в одной семье работают двое взрослых, а в другой на ту же сумму живут несколько детей и пожилые родители.
Поэтому чем больше людей находится на содержании семьи, тем выше может быть её потребность в социальной поддержке.
Чьи доходы и имущество будут учитывать
Ещё одно изменение касается самой оценки. Теперь рассматривать будут не только человека, который обращается за помощью, а всё домохозяйство.
Это означает, что при расчёте будут учитывать членов семьи, родственников и других людей, зарегистрированных и проживающих по одному адресу.
В отдельных случаях в состав семьи включат и детей, которые живут отдельно.
Новые правила вступят в силу 1 января 2027 года.
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