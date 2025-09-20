Соцработник присвоила пенсию пожилого мужчины в Акмолинской области
Женщина семь месяцев забирала чужие пенсионные накопления.
В Атбасарском районе полицейские расследуют дело о хищении пенсионных выплат, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Polisia.kz. С заявлением в полицию обратился житель ближнего зарубежья. Он сообщил, что его пожилой отец доверил получение пенсии социальному работнику. Та, действуя по доверенности, с января по июль регулярно забирала деньги, однако владельцу средств их не передавала. Общая сумма ущерба составила 868 тысяч тенге.
Правоохранители установили подозреваемую — жительницу города Атбасар. В отношении неё начато досудебное расследование по факту присвоения чужих денежных средств. Полиция напоминает: доверенность на получение пенсии или социальных выплат следует выдавать только близким и проверенным людям. Также важно регулярно контролировать поступление денег, а при малейших сомнениях обращаться в правоохранительные органы.
