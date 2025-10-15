Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан, передаёт BAQ.KZ.

На заседании Совета рассмотрены проект Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026-2028 годы, а также вопросы молодежной занятости и повышения статуса рабочих профессий.

Государственный советник отметил, что членами Совета проведен глубокий анализ Комплексного плана, изучен опыт других стран, предложены новые системные и современные методы профилактики и борьбы с наркоманией.

Ерлан Карин обратил особое внимание на дисбаланс ответственности госорганов в реализации мероприятий.

"Фактически половина пунктов Комплексного плана (52 из 110) закреплена за МВД, а остальные за всеми другими госорганами (Минздрав, Минпросвещения, МКИ и др.). Однако в текущей редакции Комплексного плана практически все показатели результативности связаны только с работой правоохранительных структур. Не надо считать, что борьба с наркоманией это работа только МВД. Борьба с наркотизмом – это общая работа и общая ответственность. Поэтому министерствам социального блока надо включить свои меры, направленные на эффективное противодействие наркомании. Таким образом, мы сбалансируем методы борьбы с наркобизнесом и профилактики наркотизма", - заявил он.

В свою очередь члены Совета также согласились с тем, что борьба с наркотизмом должна сочетать в себе не только правоохранительную работу, но и меры профилактики, формирования общественного здоровья, носить системный характер и реализовываться совместными усилиями госорганов и общества.

Также ряд членов Совета изложили свое видение и подходы к решению вопросов трудоустройства молодежи и повышения статуса рабочих профессий.

По итогам рабочей встречи Ерлан Карин дал поручения заинтересованным госорганам внимательно изучить и проработать предложения и рекомендации членов Совета по молодежной политике.