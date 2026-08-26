Совместные фильмы и недели кино: Казахстан и Вьетнам расширят сотрудничество
26 Августа 2026, 20:58
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26 Августа 2026, 20:5826 Августа 2026, 20:58
59Фото: Istockphoto
Казахстан и Вьетнам намерены активнее развивать сотрудничество в сфере кинематографии. Новые инициативы обсудили заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации РК Аида Балаева и заместитель Премьер-министра Вьетнама Фам Тхи Тхань Ча.
Среди предложений — проведение взаимных недель кино, более активное участие кинематографистов двух стран в международных фестивалях, а также организация совместных съемок.
Кроме того, Казахстан и Вьетнам рассматривают возможность реализации совместных кинопроектов на территориях двух стран.
Кинематограф стороны рассматривают как одно из перспективных направлений культурного сотрудничества на новом этапе казахстанско-вьетнамского стратегического партнерства.
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