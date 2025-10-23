Современная медицина в селе: в Бурабайском районе обновили амбулаторию и ФАП
В Бурабайском районе завершён капитальный ремонт двух медицинских объектов, что стало значимым подарком жителям региона в преддверии Дня Республики. Обновлённые учреждения теперь готовы принимать пациентов в комфортных и современных условиях, передаёт BAQ.KZ.
В селе Урумкай после капитального ремонта открылась врачебная амбулатория, которую посетил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов в рамках рабочей поездки. Здание полностью преобразилось: установлены новые окна и двери, заменены инженерные сети, оборудованы кабинеты приёма и процедурная, а также открыт аптечный пункт.
Капитальный ремонт был проведён за счёт спонсорских средств ТОО "Журавлёвка-1", а все работы заняли всего пять месяцев.
"Теперь жители смогут получать медицинскую помощь рядом с домом — в современных и удобных условиях. Пусть амбулатория долгие годы служит на благо людей, а врачи продолжают работать с душой и заботой о пациентах", — отметил глава региона, поздравляя сельчан.
На базе учреждения также действует льготная аптека, обеспечивающая бесплатными лекарственными препаратами 147 пациентов.
Кроме того, в ходе рабочей поездки Марат Ахметжанов посетил фельдшерско-акушерский пункт в селе Қызылағаш, где ремонт проведён в рамках социальной ответственности бизнеса компанией ТОО "Алмата Инженер Строй". Этот ФАП обслуживает более 900 жителей, обеспечивая первичную медицинскую помощь на местах.
Благодаря партнёрству государства и бизнеса система здравоохранения региона получает новое развитие, а сельчане — качественные условия для лечения и профилактики заболеваний.
