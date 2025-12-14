Современная спасательная станция обеспечит безопасность на озёрах Большое Чебачье и Суринское
Водно-спасательная станция введена в эксплуатацию в Бурабайском районе.
Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-лейтенант Чингис Аринов принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию водно-спасательной станции на озере Большое Чебачье в Бурабайском районе Акмолинской области, передаёт BAQ.KZ.
В ходе мероприятия глава МЧС отметил, что развитие инфраструктуры безопасности в курортной зоне Бурабая является важным направлением в обеспечении защиты жизни и здоровья граждан, а также способствует устойчивому развитию туристического потенциала региона.
Проект строительства станции был начат в 2019 году и на сегодняшний день успешно завершён, что позволило ввести объект в полноценную эксплуатацию. Реализация данного проекта стала значимым этапом в формировании системы безопасности на водоёмах региона и позволит повысить оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации.
Станция возведена в рамках комплекса мер по обеспечению безопасности граждан на воде и развитию туристической инфраструктуры. При строительстве применены современные и практичные решения, обеспечивающие надёжность и функциональность объекта.
На станции созданы все необходимые условия для несения службы спасателями. Подразделение будет осуществлять дежурство и обеспечивать безопасность на озёрах Большое Чебачье и Суринское.
В ходе торжественного мероприятия министр по чрезвычайным ситуациям вручил ключи от специальных автомашин. Новая техника позволит расширить возможности подразделения и повысить эффективность проведения аварийно-спасательных работ и мероприятий по спасению людей.
