Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-лейтенант Чингис Аринов принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию водно-спасательной станции на озере Большое Чебачье в Бурабайском районе Акмолинской области, передаёт BAQ.KZ.

В ходе мероприятия глава МЧС отметил, что развитие инфраструктуры безопасности в курортной зоне Бурабая является важным направлением в обеспечении защиты жизни и здоровья граждан, а также способствует устойчивому развитию туристического потенциала региона.

Проект строительства станции был начат в 2019 году и на сегодняшний день успешно завершён, что позволило ввести объект в полноценную эксплуатацию. Реализация данного проекта стала значимым этапом в формировании системы безопасности на водоёмах региона и позволит повысить оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации.

Станция возведена в рамках комплекса мер по обеспечению безопасности граждан на воде и развитию туристической инфраструктуры. При строительстве применены современные и практичные решения, обеспечивающие надёжность и функциональность объекта.

На станции созданы все необходимые условия для несения службы спасателями. Подразделение будет осуществлять дежурство и обеспечивать безопасность на озёрах Большое Чебачье и Суринское.

В ходе торжественного мероприятия министр по чрезвычайным ситуациям вручил ключи от специальных автомашин. Новая техника позволит расширить возможности подразделения и повысить эффективность проведения аварийно-спасательных работ и мероприятий по спасению людей.