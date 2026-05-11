Современный детский сад для особенных детей откроют в Актобе
Строительство ведется за счет возвращенных государству активов.
Это будет уникальный центр дошкольного образования с отдельными блоками для детей с различными нарушениями развития, передает BAQ.KZ.
Аким области Асхат Шахаров проинспектировал ход строительства социального объекта.
На сегодняшний день объект готов на 60%. Уже завершены монтаж окон, кладка наружных и внутренних стен, а также устройство наружных инженерных сетей. В настоящее время ведутся фасадные работы, внутренняя отделка помещений и благоустройство территории. Генеральным подрядчиком выступает ТОО «Казстройподряд».
Строительство дошкольного учреждения началось в апреле 2025 года. Ввести объект в эксплуатацию планируется в октябре 2026 года. Общая стоимость проекта составляет 7.4 млрд тенге.
Новый специализированный детский сад рассчитан на 300 мест и станет одним из крупнейших подобных объектов в регионе.
Здание будет состоять из нескольких двухэтажных блоков, соединенных переходами с центральным атриумом и зимним садом. Проектом предусмотрены отдельные блоки для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и речи, а также интеллекта.
Кроме групповых помещений, в детском саду разместятся медицинский блок, бассейн, актовый зал, пищеблок, административные кабинеты и специализированные кабинеты для коррекционной работы. Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды и вопросам безопасности.
Аким области подчеркнул важность качественного и своевременного завершения строительства объекта.
«Создание комфортных условий для особенных детей – одна из важных задач. Детский сад должен соответствовать всем современным требованиям, быть безопасным, удобным и доступным для детей и родителей», - отметил глава региона.
Ожидается, что после ввода в эксплуатацию учреждение позволит значительно расширить возможности для получения качественного дошкольного и коррекционного образования детьми с особыми образовательными потребностями.
