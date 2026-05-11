Современный детский сад для особенных детей откроют в Актобе

Это будет уникальный центр дошкольного образования с отдельными блоками для детей с различными нарушениями развития, передает BAQ.KZ.

Аким области Асхат Шахаров проинспектировал ход строительства социального объекта.

На сегодняшний день объект готов на 60%. Уже завершены монтаж окон, кладка наружных и внутренних стен, а также устройство наружных инженерных сетей. В настоящее время ведутся фасадные работы, внутренняя отделка помещений и благоустройство территории. Генеральным подрядчиком выступает ТОО «Казстройподряд».

Строительство дошкольного учреждения началось в апреле 2025 года. Ввести объект в эксплуатацию планируется в октябре 2026 года. Общая стоимость проекта составляет 7.4 млрд тенге.

Новый специализированный детский сад рассчитан на 300 мест и станет одним из крупнейших подобных объектов в регионе.

Здание будет состоять из нескольких двухэтажных блоков, соединенных переходами с центральным атриумом и зимним садом. Проектом предусмотрены отдельные блоки для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и речи, а также интеллекта.

Кроме групповых помещений, в детском саду разместятся медицинский блок, бассейн, актовый зал, пищеблок, административные кабинеты и специализированные кабинеты для коррекционной работы. Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды и вопросам безопасности.

Аким области подчеркнул важность качественного и своевременного завершения строительства объекта.

«Создание комфортных условий для особенных детей – одна из важных задач. Детский сад должен соответствовать всем современным требованиям, быть безопасным, удобным и доступным для детей и родителей», - отметил глава региона.

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию учреждение позволит значительно расширить возможности для получения качественного дошкольного и коррекционного образования детьми с особыми образовательными потребностями.