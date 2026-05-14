Современный диспетчерский центр в Актобе будет контролировать общественный транспорт

В Актобе начал работу новый диспетчерский центр компании Smart Avtobys Aqtobe, предназначенный для круглосуточного мониторинга общественного транспорта в Актобе, Хромтау и Кандыагаше, передает BAQ.KZ.

Новая цифровая система позволяет в режиме реального времени отслеживать движение автобусов, соблюдение маршрутов и графиков движения. Центр уже охватывает городской и межрайонный общественный транспорт, обеспечивая единый контроль за качеством пассажирских перевозок.

Каждый автобус оснащён специальным планшетом водителя. Устройство отображает маршрут, текущее местоположение транспорта, возможные отклонения от графика, а также данные о пассажиропотоке. Это позволяет оперативно реагировать на внештатные ситуации и повышать дисциплину на линии.

В компании отмечают, что система автоматически фиксирует все нарушения — опоздания, длительные простои, отклонения от маршрута и превышение скорости. Информация передаётся перевозчикам и уполномоченным государственным органам для дальнейшего контроля и принятия решений.

По словам представителей компании, запуск диспетчерского центра стал важным шагом в цифровизации транспортной инфраструктуры региона.

«Главная задача системы — сделать работу общественного транспорта более прозрачной, безопасной и удобной для пассажиров. Благодаря цифровому контролю повышается качество обслуживания и ответственность перевозчиков», — сообщили в компании.

Ожидается, что внедрение современных технологий позволит повысить регулярность движения автобусов, улучшить контроль за перевозчиками и создать более комфортные условия для жителей Актобе, Хромтау и Кандыагаша.