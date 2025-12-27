В сельском округе Караконыр Отырарского района введён в эксплуатацию современный хлопкоперерабатывающий завод ТОО "Туркестанский хлопковый агропромышленный комплекс", передаёт BAQ.KZ.

В открытии принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, который поздравил производственный коллектив и жителей района с запуском нового объекта. Глава региона отметил, что проект является важным шагом, который повысит агропромышленный потенциал региона и выведет сельскохозяйственную отрасль на новый уровень.

"Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил диверсифицировать экономику, развивать глубокую обрабатывающую отрасль. В регионе ведётся работа в этом направлении. Для Туркестанской области сельское хозяйство и глубокая переработка – одно из главных направлений развития экономики. Запущенный сегодня "Туркестанский хлопковый агропромышленный комплекс" – крупный и важный проект. Это предприятие выведет хлопководство на новый уровень, используя современные технологии. Благодаря партнёрству с китайскими инвесторами на площади 32 тысячи гектаров посеян хлопок, методом капельного орошения достигнута высокая урожайность. Эти водосберегающие технологии наиболее актуальны в условиях климатических изменений", – сказал Нуралхан Кушеров.

По информации акимата, в рамках проекта строятся два одинаковых хлопкоперерабатывающих завода. Эти производства общей стоимостью 21,1 миллиарда тенге позволят перерабатывать 180 тысяч тонн хлопка-сырца в год. На сегодняшний день собрано 120 тысяч тонн хлопка-сырца, из которых 30 тысяч тонн переработано в чистый хлопок. Это реальный результат, направленный на повышение благосостояния населения района. Основная цель – формирование полноценного хлопкового кластера в Отырарском районе и области, глубокая переработка сырья и производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Подобные проекты будут развивать производственную инфраструктуру региона и укреплять экономический потенциал Туркестанской области.

Глава ТОО "Туркестанский хлопковый агропромышленный комплекс" Сюй Цзе поблагодарил акимат области за поддержку и доверие и выразил надежду на дальнейшую активизацию хлопкового кластера

Во исполнение поручения Президента в области проводятся масштабные мероприятия. В новом хлопковом агропромышленном комплексе внедрена система искусственного интеллекта для управления, контроля и регулирования работы. Все посевные площади и заводы контролирует ИИ. Также внедряется система мониторинга воды, роста хлопка, влажности земли.

Созданы благоприятные условия для рабочих. Имеются общежитие на 700 рабочих со столовой. Компания ведёт забор питьевой воды на глубине 280 метров и ежедневно поставляет ее для 4000 рабочих. Завод имеет гигантский склад, в котором может храниться 20 тысяч экземпляров продукции. Количество таких складов увеличивается.

Обработанный здесь хлопок будут перерабатывать в нити и ткань на заводе в Туркестане. Кроме того, переработанный хлопок планируется экспортировать на фабрики Европы и Китая. А из хлопчатобумажной шелухи производят корм для сельских животных. То есть речь идёт о безотходном производстве.

В дальнейшем планируется довести посевные площади хлопка до 52 тыс. га и охватить их водосберегающими технологиями.

Отметим, ТОО "Туркестанский хлопковый агропромышленный комплекс" внедряет новые технологии в сельскохозяйственную отрасль и вносит значительный вклад в развитие экономики региона. В 2025 году товариществом на территории Отрарского района и города Арысь было засеяно более 30 тыс. га хлопчатника методом капельного орошения, в среднем вышло по 50–60 центнеров с гектара. Одним из самых масштабных направлений в рамках проекта является строительство двух одинаковых хлопкоперерабатывающих заводов и формирование их производственных мощностей. Общая годовая мощность заводов позволит перерабатывать 180 тыс. тонн хлопка-сырца. В настоящее время объём собранного сырья составил 120 тыс. тонн хлопка-сырца, в том числе чистого хлопка-сырца – 30 тыс. тонн.

Этот проект положительно влияет на улучшение социального положения жителей региона и создание новых рабочих мест.