В отделе образования Павлодара заявили, что видео со сжиганием флага и разрушением герба связано с плановой утилизацией госсимволов, однако руководство школы привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает BAQ.kz.

В отделе образования Павлодара прокомментировали видео, распространившееся в социальных сетях и вызвавшее широкий общественный резонанс. Как выяснилось, кадры со сжиганием флага и разбиванием герба не имели отношения к вандализму и были частью плановой утилизации государственных символов.

По информации ведомства, инцидент произошел 5 февраля в школе имени М. Жусупа. Специально созданная комиссия уничтожала флаг и герб, признанные негодными и не соответствующими установленным требованиям.

Процедура проводилась в соответствии с регламентом: флаг подлежал сожжению, а герб — демонтажу с применением молота. Все действия были зафиксированы для отчетности.

Видео предназначалось для внутреннего пользования и не должно было попасть в открытый доступ. Однако из-за отсутствия должного контроля запись была опубликована в соцсетях. По итогам проверки директору школы объявили строгий выговор.