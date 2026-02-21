S&P подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB-» с позитивным прогнозом
Также отмечены низкие риски вторичных санкций.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Республики Казахстан на уровне «BBB-», сохранив прогноз «Позитивный», передает BAQ.KZ.
Как отметили в министерстве экономики, сохранение рейтинга и позитивного прогнозаобусловлено дальнейшей фискальной консолидацией, сохранением значительных буферов высоколиквидных активов, продолжающейся диверсификацией экономики, повышением эффективности государственного управления через масштабную цифровизацию, а также продолжением институциональных и административных реформ.
Соблюдение строгих фискальных правил, в том числе по использованию средств Национальногофонда, вместе с расширением ненефтяной налоговой базы будут способствовать укреплению устойчивости государственных финансов.
Повышение НДС, совершенствование налогового администрирования, а также ограничение роста расходов бюджета будут способствовать постепенному сокращению дефицита.
S&P позитивно отметили начатую в прошлом году инвестиционную программу с фокусом на развитие обрабатывающих производств. Масштабы и портфель проектов НИХ «Байтерек» в приоритетных секторах позволят поддерживать более высокий уровень инвестиций к ВВП, чем в предыдущие годы.
По прогнозам процесс диверсификации будет продолжаться. Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП второй год превышает долю горнодобывающей отрасли и по оперативным данным в 2025 году поднялась до 12,7%.
По прогнозам аналитиков, благодаря умеренному уровню внешнего долга и объему активов в иностранной валюте Казахстан будет оставаться внешним нетто-кредитором.
Самое читаемое
- Михаил Шайдоров передал в Олимпийский музей свой "победный" костюм
- Строительные компании Павлодара скрыли сотни миллионов тенге от налогов
- До 612 тысяч тенге на ребёнка: Минтруда озвучило суммы выплат в 2026 году
- Самолеты Boeing 787 Dreamliner прибудут в Казахстан для запуска авиасообщений с США
- Предприниматели Мангистау могут рассчитывать на финансирование до 200 млн тенге