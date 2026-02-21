Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Республики Казахстан на уровне «BBB-», сохранив прогноз «Позитивный», передает BAQ.KZ.

Как отметили в министерстве экономики, сохранение рейтинга и позитивного прогнозаобусловлено дальнейшей фискальной консолидацией, сохранением значительных буферов высоколиквидных активов, продолжающейся диверсификацией экономики, повышением эффективности государственного управления через масштабную цифровизацию, а также продолжением институциональных и административных реформ.

Соблюдение строгих фискальных правил, в том числе по использованию средств Национальногофонда, вместе с расширением ненефтяной налоговой базы будут способствовать укреплению устойчивости государственных финансов.

Повышение НДС, совершенствование налогового администрирования, а также ограничение роста расходов бюджета будут способствовать постепенному сокращению дефицита.

S&P позитивно отметили начатую в прошлом году инвестиционную программу с фокусом на развитие обрабатывающих производств. Масштабы и портфель проектов НИХ «Байтерек» в приоритетных секторах позволят поддерживать более высокий уровень инвестиций к ВВП, чем в предыдущие годы.

По прогнозам процесс диверсификации будет продолжаться. Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП второй год превышает долю горнодобывающей отрасли и по оперативным данным в 2025 году поднялась до 12,7%.

По прогнозам аналитиков, благодаря умеренному уровню внешнего долга и объему активов в иностранной валюте Казахстан будет оставаться внешним нетто-кредитором.