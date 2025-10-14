SpaceX вновь заявила о себе громко и уверенно — 11-й испытательный запуск самой мощной ракеты в истории человечества завершился успешно, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Космический корабль Starship, предназначенный для будущих межпланетных полетов, совершил приводнение в Индийском океане, а его ускоритель Super Heavy мягко приводнился в Мексиканском заливе всего через 10 минут после старта.

Запуск состоялся с площадки Starbase в Техасе 13 октября в 18:24 по местному времени. Перед расстыковкой верхняя ступень вывела на орбиту макеты спутников Starlink — это демонстрационный этап, призванный подтвердить способность Starship доставлять полезную нагрузку в космос.

Это финальный тестовый полет перед переходом ко второй фазе — более сложным испытаниям, нацеленным на подготовку к пилотируемым миссиям. Следующим шагом станут отработки новых функций, которые потребуются для амбициозных программ: NASA рассчитывает использовать Starship для высадки астронавтов на Луну в рамках миссии Artemis, а Илон Маск по-прежнему нацелен на Марс — по его словам, первый межпланетный полет может состояться уже в 2026 году.

Ракетный комплекс Starship вместе с первой ступенью Super Heavy достигает высоты 123 метров, что делает его самым крупным космическим аппаратом, когда-либо построенным. Он не только мощный, но и многоразовый, что должно кардинально изменить экономику космических запусков.