SpaceX впервые вывела Starship на орбиту в рамках 14-го испытательного полета

Компания SpaceX впервые вывела космический корабль Starship на устойчивую орбиту Земли.

По информации NBC News, запуск состоялся утром по местному времени с космодрома Starbase в Техасе. Это стал 14-й испытательный полет Starship. Предыдущие запуски были суборбитальными — корабль достигал космоса, однако не набирал достаточной скорости или не оставался на необходимой траектории для выхода на устойчивую орбиту.

После запуска верхняя ступень Starship успешно отделилась от ускорителя Super Heavy. Вскоре ускоритель совершил успешное приводнение в Мексиканском заливе.

«Starship вышел на орбиту», — объявили в Центре управления полетами.

В рамках нынешнего испытания корабль должен совершить шесть полных витков вокруг Земли. Это необходимо для демонстрации его готовности к участию в лунной программе NASA «Артемида».

Во время полета Starship также вывел на орбиту 26 новых спутников Starlink. Они должны присоединиться к более чем 11 тысячам ранее запущенных аппаратов, обеспечивающих спутниковый интернет.

Starship считается самой большой и мощной ракетной системой из когда-либо построенных.