Спасатели эвакуировали 35 пассажиров из неисправного автобуса в Экибастузе
Все пассажиры доставлены и размещены в пункте обогрева.
Сегодня, 09:02
91Фото: Pixabay.com
В Экибастузе на участке автомобильной дороги республиканского значения "Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница Российской Федерации" произошла остановка технически неисправного автобуса. Инцидент произошёл в 5 километрах от посёлка Шидерты, передаёт BAQ.KZ.
В салоне находились пассажиры, которые не смогли продолжить движение самостоятельно. На место происшествия оперативно прибыли подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям.
Силами спасателей были эвакуированы 35 человек. Все пассажиры доставлены и размещены в пункте обогрева в посёлке Шидерты. Медицинская помощь эвакуированным не потребовалась.
