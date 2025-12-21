  • 21 Декабря, 10:33

Спасатели эвакуировали 35 пассажиров из неисправного автобуса в Экибастузе

Все пассажиры доставлены и размещены в пункте обогрева.

Сегодня, 09:02
Фото: Pixabay.com

В Экибастузе на участке автомобильной дороги республиканского значения "Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница Российской Федерации" произошла остановка технически неисправного автобуса. Инцидент произошёл в 5 километрах от посёлка Шидерты, передаёт BAQ.KZ.

В салоне находились пассажиры, которые не смогли продолжить движение самостоятельно. На место происшествия оперативно прибыли подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Силами спасателей были эвакуированы 35 человек. Все пассажиры доставлены и размещены в пункте обогрева в посёлке Шидерты. Медицинская помощь эвакуированным не потребовалась.

