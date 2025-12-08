Спасатели эвакуировали 53 человека на трассе в Актюбинской области
Сегодня, 05:49
63Фото: МЧС РК
В Айтекебийском районе Актюбинской области спасатели МЧС оказали помощь 53 путешественникам, оказавшимся в сложной ситуации на 950-м километре автодороги республиканского значения, передает BAQ.KZ. Люди не смогли продолжить путь из-за введённых ограничений движения.
Сотрудники МЧС эвакуировали 15 человек, которые пытались пешком добраться до села Белкопа, а также 38 пассажиров автобуса маршрута "Шымкент–Москва". Всех пострадавших доставили в пункты обогрева ближайшего населённого пункта.
По данным ведомства, среди эвакуированных — 11 граждан Узбекистана. Никому из людей медицинская помощь не потребовалась.
