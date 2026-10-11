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Спасатели эвакуировали четырёх человек на Бухтарминском водохранилище

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия.

11 Октября 2026, 20:54
АВТОР
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Скриншот видео 11 Октября 2026, 20:54
11 Октября 2026, 20:54
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Фото: Скриншот видео

В районе Алтая Восточно-Казахстанской области, в Кировском заливе Бухтарминского водохранилища, произошёл инцидент с прогулочным катером. Из-за технической неисправности судна находившиеся на борту четыре человека обратились за помощью и попросили об эвакуации.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и благополучно доставили всех четырёх человек на берег. В медицинской помощи они не нуждались.

"Перед выходом на воду необходимо убедиться в исправности плавательного средства, проверить наличие необходимого спасательного оборудования и обеспечить всех пассажиров спасательными жилетами. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112", - напомнили в МЧС.

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