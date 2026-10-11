Спасатели эвакуировали четырёх человек на Бухтарминском водохранилище

В районе Алтая Восточно-Казахстанской области, в Кировском заливе Бухтарминского водохранилища, произошёл инцидент с прогулочным катером. Из-за технической неисправности судна находившиеся на борту четыре человека обратились за помощью и попросили об эвакуации.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и благополучно доставили всех четырёх человек на берег. В медицинской помощи они не нуждались.