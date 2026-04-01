Спасатели эвакуировали пассажиров неисправного автомобиля на трассе в Жамбылской области
Сегодня 2026, 01:19
Фото: BAQ.kz
В Жамбылской области сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС оказали помощь пассажирам автомобиля, который сломался на дороге, передает BAQ.kz.
Инцидент произошёл на 745-м километре автодороги «Алматы – Караганда – Астана» в Мойынкумском районе. Машина из-за технической неисправности не смогла продолжить движение.
В салоне находились три человека, среди них один ребёнок. На место прибыли спасатели МЧС города Приозерск Карагандинской области.
Спасатели помогли пассажирам и сопроводили автомобиль до города Приозерск.
Пострадавших нет, медицинская помощь никому не понадобилась.
Водитель поблагодарил сотрудников МЧС за быструю и своевременную помощь.
