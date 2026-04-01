Спасатели эвакуировали пассажиров неисправного автомобиля на трассе в Жамбылской области

В Жамбылской области сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС оказали помощь пассажирам автомобиля, который сломался на дороге, передает BAQ.kz.

Инцидент произошёл на 745-м километре автодороги «Алматы – Караганда – Астана» в Мойынкумском районе. Машина из-за технической неисправности не смогла продолжить движение.

В салоне находились три человека, среди них один ребёнок. На место прибыли спасатели МЧС города Приозерск Карагандинской области.

Спасатели помогли пассажирам и сопроводили автомобиль до города Приозерск.

Пострадавших нет, медицинская помощь никому не понадобилась.

Водитель поблагодарил сотрудников МЧС за быструю и своевременную помощь.